Ligue Europa : Inter, la vie sans Icardi

« Le club informe que le nouveau capitaine de l’équipe est Samir Handanovic ». Le 13 février dernier, d’un tweet laconique, l’Inter a annoncé son choix de retirer le brassard à Mauro Icardi. Une mesure forte qui fait suite aux interminables négociations entre le club lombard, l’attaquant argentin et son agent (et épouse) Wanda Nara. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2021, celui qui a entamé sa sixième saison avec le maillot nerazzurro souhaiterait prolonger et ainsi obtenir une revalorisation salariale. Mais voilà des mois que les discussions s’enlisent et la situation a fini par agacer les Intéristes. « La décision d’enlever le brassard de capitaine à Icardi a été difficile et douloureuse. C’est une décision commune à l’ensemble du club, prise exclusivement pour le bien de l’Inter » a expliqué Luciano Spalletti en conférence de presse.

Depuis, l’attaquant de 26 ans refuse de jouer avec l’Inter, prétextant une douleur à un genou. Icardi a été clair : il poursuivra son bras de fer avec sa direction tant qu’il ne retrouvera pas le brassard de capitaine. Une situation délicate, pas aidée par l’attitude provocatrice de Wanda Nara sur les réseaux sociaux. Giuseppe Marotta, directeur sportif de l’Inter, a encore rencontré Madame et "son client" ce mercredi « à la recherche de solutions » comme le précise le communiqué de presse. Mais pour l’heure, même si les relations se dégèlent (comme l'affirme le titre de La Gazzetta dello Sport), aucun accord n’a été trouvé.

L’Argentin a donc boycotté le déplacement à Francfort. Pour ce huitième de finale aller de Ligue Europa, Luciano Spalletti devra à nouveau composer sans son buteur. Pas une mince affaire pour le coach milanais, qui est également privé de Keita Baldé, blessé. Le technicien italien a donc fait appel au jeune Davide Merola (18 ans, aucun match en Serie A) pour compléter son groupe.

Un groupe qui pour l’instant semble peu impacté par ce remue-ménage en interne. Jusqu’à présent, l’Inter ne s’en sort pas si mal sans sa star. Lautaro Martinez, venu suppléer son compatriote à la pointe de l’attaque, répond présent (2 buts). Ivan Perisic et Matteo Politano ont également pris leurs responsabilités en signant 2 buts chacun. Matias Vecino et Radja Nainngolan se montrent eux aussi plus décisifs.

Résultat, le manque d’Icardi ne se fait pas vraiment sentir en termes de chiffres. Privée de l’Argentin lors de ses 5 derniers matchs toutes compétitions confondues, l’Inter a marqué à 11 reprises, soit 2,2 buts/match (contre 1,25 avec Icardi). Son pourcentage de victoires est passé de 46% à 60% depuis l’absence de celui qui a terminé capocannoniere la saison passée (29 buts).

Les faits, eux, sont moins catégoriques. Certes, les Nerazzurri ont facilement éliminé le Rapid Vienne en seizièmes de finale de Ligue Europa (0-1 à l’aller, 4-0 au retour), mais la situation en championnat est moins idyllique. Troisième avec quatre points d’avance sur ses poursuivants avant « l’affaire Icardi », l’Inter a depuis perdu sa place sur le podium, au profit de son rival milanais. De quoi entamer un peu la confiance des hommes de Luciano Spalletti. D’autant qu’un mois de mars compliqué les attend avec un match tous les trois jours, dont la double opposition face à l’Eintracht et un derby bouillant face à l’AC Milan. Avec un effectif réduit, pas sûr que l’Inter parvienne à tenir le rythme. A moins qu’Icardi n’arrête de bouder…