Ligue Europa - Eriksen : "La finale sera différente sans supporters"

Largement victorieux du Shakhtar Donetsk en demi-finale de la Ligue Europa (5-0), l'Inter Milan a rendez-vous avec le FC Séville, vendredi soir, pour la finale de la compétition édition 2019-2020 à Cologne (21h). Face aux Espagnols, l'équipe dirigée par Antonio Conte pourra compter sur la forme étincelante de Romelu Lukaku (33 buts toutes compétitions confondues cette saison en 50 matchs disputés) et également la virtuosité de Christian Eriksen pour alimenter le Belge et Lautaro Martinez, devant lui.



En raison de la situation sanitaire, les sentiments sont différents pour les joueurs, selon le milieu de terrain. " Vous devez toujours porter des masques par exemple. Vous avez généralement la possibilité de quitter l'hôtel pour vous promener et faire quelque chose, mais pour le moment, vous ne pouvez pas faire grand-chose, à part manger, dormir, quitter la chambre, vous entraîner et revenir. Vous passez beaucoup de temps dans la chambre et beaucoup au lit", a-t-il commenté à InterNews.

Après une finale de Ligue des champions perdue, Eriksen veut gagner la Ligue Europa

Eriksen, qui a aidé Tottenham à parvenir en finale de la Ligue des champions la saison dernière (perdue face à Liverpool), se prépare pour une autre finale et veut la gagner, même si sans supporters, ce sera différent.



"Je dois dire que la finale de la Ligue des champions a été formidable, même si nous avons perdu. Le but est de rendre la situation différente cette année. Mais jouer sans fans n'est pas la même chose. Les supporters manquent; l'atmosphère, qu'ils savent créer dans les stades, manque. La finale sera différente, mais au final, il y a un trophée à conquérir", a-t-il indiqué.