Ligue Europa : En dix minutes, le hold-up lillois a capoté

Quand Timothy Weah a profité d'une erreur de Nicolas Tagliafico pour marquer sur le seul tir lillois de la partie, le LOSC pouvait espérer triompher de l'Ajax Amsterdam contre le cours du jeu. En vain. Timides durant la première période, les Dogues ont craqué en fin de match et sont désormais contraints à l'exploit lors du match retour aux Pays-Bas jeudi prochain. La défaite concédée mais surtout les deux buts encaissés à domiciles font mal. Et c'est d'autant plus vrai qu'ils étaient évitables. A l'entame des dix dernières minutes, les Nordistes avaient un avantage d'un but à défendre. Ils n'y sont pas parvenus. En conférence de presse, Christophe Galtier est revenu sur ce passage à vide fatal. « On marque sur un but opportuniste de Timothy mais le pénalty reste le fait du match. Il est très contestable mais à partir du moment où l'arbitre à la démarche d'aller regarder la vidéo, on doit rester dans le match. Là on est complètement sorti du match. En étant très moyen, on aurait pu accrocher le nul mais on est sorti du match. Cela correspond à un état de nervosité que l'on ne doit pas avoir. Dans ce type de matchs face à un adversaire supérieur, on doit avoir plus de maîtrise. »

Même les cadres lillois ont eu du mal en fin de match

Dans le money-time, alors que Dusan Tadic multipliait les efforts pour offrir l'égalisation à son équipe, la tension était palpable dans les rangs lillois. Résister est finalement devenu trop compliqué quand Nicolas Tagliafico a obtenu un pénalty après un duel avec Renato Sanches. La longue consultation de l'arbitrage vidéo pour une situation loin d'être claire a coupé les jambes des Dogues. Reprendre après l'égalisation du capitaine amstellodamois n'a pas été facile. Dans la foulée, Brian Brobbey a donné l'avantage au leader d'Eredivisie. Deux buts regrettés par Timothy Weah. « Quand on marque on doit rester solide mais on a pris deux buts bêtes. Le match n'était pas terminé. Il restait encore 15-20 minutes à jouer. Il fallait rester concentré... » a analysé le buteur lillois en conférence de presse à l'issue de la rencontre. Symbole de la faillite du collectif nordiste en fin de match, Renato Sanches et Mike Maignan, les deux meilleurs Lillois du soir, ont reçu un carton jaune. Même pour les cadres du LOSC, la pression était tout simplement trop forte en fin de rencontre.