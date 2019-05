Ligue Europa : Emery veut sa Coupe

Mercredi soir, c'est à Bakou que se déroulera l'ultime rencontre de la Ligue Europa 2018-2019. Une finale à l'accent anglais entre Chelsea et Arsenal. Mais cette compétition a aussi pris pour habitude, ces dernières années, de prendre une résonance espagnole. L'Atlético de Madrid, lauréat en 2012 et 2018, a su répondre aux trois succès consécutifs du FC Séville entre 2014, 2015 et 2016. Les Andalous avaient alors à leur tête un technicien basque dont la cote sur le marché des entraîneurs était au plus haut : Unai Emery.

L'Espagnol avait d'ailleurs été débauché par le Paris Saint-Germain dans la foulée, les Rouge et Bleu comptant sur son expérience européenne pour franchir un cap en Ligue des champions. La mayonnaise n'a pas pris comme escompté en France, alors c'est désormais en Angleterre que l'intéressé exerce son art. Et puisque la C1 n'était pas au programme des Gunners cette saison, Unai Emery a donc repris ses bonnes habitudes en Ligue Europa, menant le club londonien en finale contre l'un des grands rivaux, Chelsea.

Le Basque n'a plus désormais qu'une seule chose en tête : empocher pour la quatrième fois de sa carrière ce trophée, et devenir un recordman encore plus difficile à déloger. Ce sera inévitablement complexe face à la troupe de Maurizio Sarri, mais au moins l'ex-Parisien n'éprouvera-t-il aucun problème à motiver ses troupes pour cette échéance. Ce qui n'était apparemment pas du tout le cas à l'entame de la campagne...

Emery : "J'ai dû insister en début de saison..."