Ligue Europa - Eintracht Francfort, un dernier carré qui semble si loin

Le Final 8 de la Ligue Europa va se dérouler à moins de 200km de Francfort mais l'Eintracht risque de ne pas en profiter. Pour rallier les quarts de finale de la compétition, le club allemand va devoir remonter un retard de trois buts sur la pelouse du FC Bâle. Une mission quasi-impossible. Une élimination en huitièmes de finale de la Ligue Europa serait une vraie désillusion pour les hommes d'Adi Hütter. L'an passé, ils avaient enthousiasmé l'Europe en accédant au dernier carré, ne cédant qu'aux tirs au but face au Chelsea, le futur vainqueur. Cette épopée européenne paraît maintenant bien lointaine. Malgré un tirage qui paraissait plus simple cette saison, les Aigles sont proches de la sortie. Le symbole d'une saison délicate sur les rives du Main.

Une fin de saison catastrophique a empêché l'Eintracht de jouer la C1



L'an passé, l'Eintracht Francfort a payé cher ses efforts réalisés sur la scène européenne. Après le match aller perdu contre le club londonien, le pensionnaire de Bundesliga a terminé le championnat avec trois revers consécutifs. Les 13 buts encaissés en trois matchs ont fait mal. Ils ont surtout empêché cette équipe longtemps séduisante de se qualifier pour la Ligue des Champions. Cette désillusion a provoqué le départ de nombreux cadres. Les leaders du secteur offensif, Luka Jovic, Sebastian Haller et Ante Rebic ont rejoint des clubs plus huppés.

Francfort a été handicapé par sa défense



La centaine de millions d'euros récoltée en échange a été réinvestie sur de nouveaux attaquants capables de faire aussi bien. Un défi qui a été relevé. En Bundesliga cette saison, Francfort n'a marqué qu'un but de moins que l'an passé. Problème, les dirigeants de l'Eintracht ont tellement pensé à garder une attaque forte qu'ils ont oublié de renforcer la défense. Même si Kevin Trapp est resté, le club qui a éliminé Strasbourg en barrage de la Ligue Europa a passé l'essentiel de la saison 2019-2020 dans la seconde moitié du classement de la Bundesliga et a terminé avec la douzième défense. Toutes compétitions confondues, Francfort n'a terminé que 10 de ses 54 matchs sans encaisser de but. Un vrai problème pour une équipe qui avait de grands objectifs. Un handicap quasi-insurmontable pour participer à un Final 8 de la Ligue Europa organisé presque à domicile.