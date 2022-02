Ligue Europa : Dortmund coulé par les Rangers

A Dortmund, les supporters du Borussia ont vécu une sombre soirée avec ce naufrage qui compromet sérieusement leur survie dans cette Ligue Europa. Les Allemands, toujours privés de leur buteur star Erling Haaland, blessé, étaient menés 2-0 à la pause: le capitaine et défenseur anglais James Tavernier a ouvert le score sur penalty (38e), puis l'attaquant Colombien Alfredo Morelos a doublé la marque (41e).

Les hommes de Marco Rose ont encaissé un troisième but par l'Anglais John Lundstram (49e), deux minutes avant qu'un autre Anglais, Jude Bellingham, ne réduise le score et ne redonne un semblant de souffle au Borussia. Mais l'espoir local aura fait long feu puisque les Ecossais ont marqué un quatrième but trois minutes plus tard par Morelos (54e), auteur du doublé. En fin de match l'international portugais Raphael Guerreiro a réduit la marque et fixé le score final d'une frappe du gauche sous la barre (82e).

Dans les autres principaux matches du jour, le Betis s'est imposé à Saint-Pétersbourg contre le Zenit (3-2), le FC Porto a battu la Lazio 2-1, l'Atalanta en a fait de même face à l'Olympiakos (2-1) et enfin le RB Leipzig et la Real Sociedad ont fait match nul 2-2. Les barrages retour seront joués jeudi prochain.