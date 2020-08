Ligue Europa : David de Gea, c'est quoi le problème ?

David de Gea n'en finit décidément plus de vivre des saisons compliquées. Après l'interruption des compétitions sportives en raison de la pandémie de coronavirus, les saisons 2019-20 des championnats de football avaient fini par reprendre et aller au bout, dont notamment la Premier League. Troisième du classement final, Manchester United a encore été plombé cette saison par son gardien de but, et ce plusieurs fois. Cette reprise du championnat, l'ancien pensionnaire de l'Atlético de Madrid n'a pas su la négocier comme il se doit. Dès la première rencontre, soit le 19 juin dernier, contre Tottenham (1-1), le joueur de 29 ans s'est complètement troué et a même ainsi offert l'ouverture du score au milieu de terrain néerlandais Steven Bergwijn (27eme). Après cette rencontre, David de Gea n'a pas été épargné par les médias.

« Le gardien le plus surcoté que j'ai vu depuis très longtemps »

Sur la chaîne Sky Sports, Roy Keane n'y est pas allé de main morte, déclarant même : « Ce gardien me rend malade. Je me serais battu avec lui à la mi-temps. Il n'y aurait pas moyen d'y échapper, je lui donnerais des coups de poing. C'est le gardien le plus surcoté que j'ai vu depuis très longtemps. » Contre Bournemouth (5-2), le 4 juillet dernier, le portier espagnol a encaissé l'ouverture du score, sur une frappe du milieu de terrain anglais Junior Stanislas (15eme), au premier poteau et dans un angle totalement improbable.

Solskjaer : "De Gea est fort mentalement"

Enfin, le 19 juillet dernier, à l'occasion de la demi-finale de FA Cup contre Chelsea (1-3), De Gea s'est tout simplement retrouvé impliqué sur les trois buts adverses. Tant de bourdes qui laissent ainsi dubitatifs les observateurs. En effet, arrivé du côté de Manchester United en 2011, à l'âge de 21 ans et en provenance de l'Atlético de Madrid, le natif de Madrid était alors présenté comme le nouveau Iker Casillas.

De Gea va-t-il rester le numéro un en club et en sélection ?

Après des débuts compliqués, David de Gea avait alors vraiment explosé en 2013-14. Dès 2015, alors que son transfert vers le Real Madrid avait capoté au tout dernier moment, le portier a alors commencé à peiner mentalement. Aujourd'hui, il vit désormais sous la menace de, qui pourrait lui piquer, à terme, sa place de numéro un. En équipe nationale, le dernier rempart n'est pas mieux loti. Concurrencé par Kepa et par Lopez, le Mancunien reste même sur une Coupe du Monde catastrophique, avec seulement un arrêt effectué mais également et surtout une faute de main lors du premier match contre le Portugal. Encore sous contrat jusqu'en 2023, le gardien le mieux payé au monde n'est pas forcément certain de faire ses valises cet été. En attendant, ce lundi soir (21h00), les Red Devils jouent leur place pour les demi-finales de la Ligue Europa, contre le FC Copenhague.