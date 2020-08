Ligue Europa : Bâle, un monument sur le déclin

Il est bien loin le temps où le FC Bâle régnait en maître sur la Suisse, tout en puissance et en sérénité. Le club, qui a remporté le championnat national à 20 reprises, a notamment raflé huit titres consécutifs de champion, entre 2010 et 2017. Une domination totalement inédite dans le pays. Mais depuis le 29 avril 2017, avec un ultime sacre remporté à six journées de la fin de la saison de Super League, la donne a changé. A l'époque, les observateurs doutaient pourtant de la fin proche de ce règne. A l'été 2017, le club suisse avait alors tenté le pari fou de tout changer, à savoir son président, son directeur sportif, son responsable de la formation, sans oublier son entraîneur. Une volonté de transition qui s'était alors révélée catastrophique.

Une saison de championnat compliquée terminée à la troisième place Car, en effet, depuis, hormis une Coupe de Suisse en 2019, le FC Bâle peine à revenir sur le devant de la scène. En 2020, soit trois ans après son dernier titre national, le FC Bâle n'a donc toujours pas repris son règne sans partage, et il n'est d'ailleurs pas dit qu'il le reprenne de sitôt. Toutefois, au niveau européen, les Bâlois semblent avoir une réelle chance de briller. Ce mardi soir (21h00), dans le cadre des quarts de finale de la Ligue Europa, le club suisse a ainsi la possibilité de donner un peu plus d'ampleur à son palmarès, avec fracas. D'autant plus après un championnat compliqué et conclu à la troisième place finale. Ces dernières années, il n'a pas été rare de voir le FCB effectuer de belles performances dans cette Coupe d'Europe.

Première finale européenne à venir pour le FC Bâle ? En effet, sur les huit dernières éditions, les Bâlois ont atteint ce même stade de la compétition à trois reprises. En 2013, le club suisse avait même réalisé son meilleur résultat, à savoir une demi-finale, finalement perdue contre Chelsea. Une performance que le FC Bâle, d'autant plus avec cette formule totalement inédite, aimerait certainement rééditer voire même améliorer. Dans l'histoire, jamais un club suisse n'a encore atteint une finale de Coupe d'Europe. En 2006, Bâle n'en avait jamais été aussi proche, mais un but de Middlesbrough, à la 90eme minute de jeu, l'en avait alors définitivement privé. Une chose est sûre, le FCB a rendez-vous avec son histoire.