Ligue Europa : Après la déception en Ligue des Champions, une épopée pour Monaco en C3 ?

Certains diront peut-être que cette année, la France aurait dû avoir trois représentants en Ligue des Champions. La faute à une dernière marche qui n'a pas voulu sourire aux Monégasques. En effet, lors du barrage, le club de la Principauté a chuté contre le Shakhtar Donetsk, après être allé jusqu'à la prolongation lors du second acte (0-1, 2-2 ap). Les rêves de C1 du club du Rocher s'étaient donc envolés, malgré l'excellente saison dernière qui l'avait ainsi permis de pouvoir disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs, cette année. Après également un début de saison en Ligue 1 extrêmement compliqué, les hommes de Niko Kovac ont forcément des envies de bien faire.

Monaco avec la Real Sociedad et le PSV Reversés ainsi en Ligue Europa, ils se sont retrouvés dans le groupe B, en compagnie également des Espagnols de la Real Sociedad, des Autrichiens du Sturm Graz et des Néerlandais du PSV. Une poule qui ne semble pas aussi facile que cela, mais les qualités de Monaco devraient, selon toute logique, lui permettre d'aller loin. Mais, pour le moment, le club n'a pas vraiment retrouvé la lumière et c'est peu de le dire. Ses fameuses qualités qui étaient les siennes l'an passé et qui faisaient d'ailleurs des ravages ne sont clairement pas encore au rendez-vous cette année. A voir si cela est temporaire ou non. Mais Monaco, pour aller aussi loin que possible dans cette C3, devra les retrouver en partie voire même en intégralité.

Le duo Volland-Ben Yedder attendu Comment évidemment ne pas parler de sa puissance offensive qui était la sienne. Une puissance offensive symbolisée par un duo en particulier. A savoir l'avant-centre allemand Kevin Volland ainsi que son coéquipier, l'international français Wissam Ben Yedder. Depuis le début de ce nouvel exercice, toutes compétitions confondues, si l'un a inscrit une petite réalisation, l'autre n'a marqué que deux buts, les deux à l'occasion du barrage retour contre le Shakhtar. Certainement bien trop peu pour espérer pouvoir construire quelque chose de grand. Une réaction est tout de même attendue dès ce jeudi soir (21h00), contre le Sturm Graz, pour les débuts de Monaco dans cette Ligue Europa version 2021-22.