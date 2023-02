Manchester United a éliminé le FC Barcelone ce jeudi en 16es de finale retour de la Ligue Europa. À l’aller, les deux équipes avaient fait match nul 2-2. Les Red Devils se sont imposés 2-1 à Old Trafford hier, avec des buts signés Fred et Antony. Le Polonais Robert Lewandowski avait ouvert le score pour les Blaugrana sur penalty. C’était un match de Ligue Europa, cela aurait pu être un duel de Ligue des champions entre deux des clubs les plus titrés du continent européen. Commenté comme il se doit.

Gerard Piqué consterné

Gerard Piqué s’est engagé dans une autre aventure, la Kings League, mais l’ancien compagnon de Shakira avait son mot à dire sur ce résultat. « C’est une putain de ruine ! », a lancé l’ancien défenseur de la maison catalane qui faisait un live sur Twitch.

Alejandro Garnacho, le jeune (18 ans) prodige argentin de Manchester United, a chambré le Barça sur son compte Twitter en écrivant « La grande équipe se qualifie ». Le message était accompagné d’une photo le montrant en train d’imiter la célébration de Pedri. Blessé, ce dernier n’a pas pu disputer la deuxième manche côté catalan. Garnacho est un grand fan de Cristiano Ronaldo. Ceci explique aussi cela…