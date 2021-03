Ligue Europa : Ajax - Roma en tête d’affiche des quarts

Après celui de la Ligue des Champions, on connait désormais le programme des quarts de finale de la Ligue Europa. L’opposition la plus séduisante verra l’Ajax d’Amsterdam croiser le fer avec l’AS Roma. Ce sont deux prétendants à la victoire finale, et leurs résultats en 8es de finale en disent long sur l’envie qu’ils ont d’atteindre leur objectif.

Manchester United et Arsenal s’évitent

A l’exception de ce duel, on notera que les principaux cadors toujours en course se sont évités. Manchester United et Arsenal ne se retrouveront pas avant la finale par exemple. Mais, avant de penser prendre rendez-vous à Gdansk, les Red Devils et les Gunners doivent déjà écarter Grenade et Slavia Prague respectivement. Déséquilibrées sur le papier, ces rencontres pourraient l’être beaucoup moins sur le terrain.

Le dernier quart opposera Dinamo Zagreb à Villarreal. Unai Emery, le coach du Sous-Marin Jaune, nourrit toujours l’espoir de conquérir sa quatrième Ligue Europa. Sa tâche et celle de ses hommes ne s’annonce cependant pas facile face aux tombeurs de Tottenham.

Le programme des quarts de finale de la Ligue Europa :



Grenade vs Manchester United



Arsenal vs Slavia Prague



Ajax vs AS Rome



Dinamo Zagreb vs Villarreal