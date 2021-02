Ligue Europa : Adnan Januzaj, l'ancien espoir de United qui s'est affirmé à la Real Sociedad

La carrière d'Adnan Januzaj, pensionnaire de la Real Sociedad depuis 2017, semble enfin être lancée. En effet, l'ailier droit (ou milieu) international belge, âgé aujourd'hui de 26 ans et formé du côté de Manchester United, a mis du temps avant de confirmer enfin tous les espoirs placés en lui. Arrivé chez les Red Devils à l'âge de 16 ans seulement, le natif de Bruxelles avait ensuite effectué ses débuts chez les professionnels, deux ans après, soit le 11 août 2013. Une promotion dans l'équipe première décidée alors par un certain Alex Ferguson et due au titre de « joueur de l'année de l'équipe espoir de Manchester United » pour le principal intéressé. Toutefois, Januzaj a rapidement déchanté et a même été envoyé en prêt, à deux reprises. D'abord au Borussia Dortmund, puis à Sunderland. Deux clubs où le Belge s'est perdu. Le 12 juillet 2017, il avait alors rejoint les rangs de la Real Sociedad, en signant un contrat de cinq ans contre un montant d'environ onze millions d'euros.

La Real Sociedad et Januzaj ont connu une période compliquée cette saison



Cette saison, Adnan Januzaj a déjà inscrit deux buts et également délivré deux passes décisives en Liga. Des statistiques correctes qui ne l'ont pourtant pas empêché de connaître malgré tout quelques semaines compliquées. En effet, en début de saison, la très bonne forme du Belge coïncidait alors avec l'excellente forme de son club de la Real Sociedad. Au soir du 22 novembre dernier, la Real pointait alors en tête du classement du championnat d'Espagne, dans le même nombre de points que l'Atlético Madrid. Une place obtenue après une probante victoire acquise sur la pelouse de Cadix (0-1). Ce jour-là, Januzaj avait alors réalisé une prestation magnifique, ponctuée de sa première passe décisive de la saison en Liga. Paradoxalement, ce succès avait ensuite entraîné un véritable coup d'arrêt pour les hommes d'Imanol Alguacil. Résultat, la Real Sociedad n'a remporté ensuite qu'un seul de ses onze matchs de Liga qui ont suivi, pour également six matchs nuls et quatre défaites. Soit neuf points pris sur 33 possibles et une dégringolade jusqu'à la sixième place du classement.

Januzaj est revenu au premier plan en même temps que la Real Sociedad



Une période également compliquée pour Januzaj, de retour sur le banc dans un premier temps, puis blessé. Finalement, la traversée du désert, pour le club comme pour le joueur, semble avoir pris fin le 7 février dernier. Ce jour-là, le Belge était de retour dans le onze de départ et sa nouvelle très bonne prestation avait encore une fois été ponctuée d'une passe décisive. Ce jour-là, comme un symbole, la Real Sociedad avait de nouveau battu Cadix, mais cette fois plus largement (4-1). Depuis, le club a enchaîné deux autres victoires dans l'élite. Une très bonne passe que l'on ne retrouve pas en Ligue Europa. En 16emes de finale aller, jeudi dernier, Manchester United s'est très largement imposé (0-4), dans un match délocalisé à l'Allianz Stadium de Turin. Titularisé d'entrée contre son club formateur, Adnan Januzaj n'avait pu que constater les dégâts. Ce jeudi (21h00), il faudra en passer évidemment par un match retour et tenter de sauver la face.

