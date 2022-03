Tête de série de ce tableau en Ligue Europa, le FC Barcelone a tenu son standing en compostant son ticket pour les quarts de finale du tournoi. Après avoir été tenu en échec par Galatasaray au Camp Nou (0-0), les hommes de Xavi ont signé un précieux succès en Turquie, ce jeudi (2-1). Marcao avait pourtant débloqué la situation pour la formation stambouliote (28eme), mais Pedri a égalisé rapidement (37eme), avant qu'Aubameyang n'inscrive le but victorieux des Blaugrana au retour des vestiaires (49eme).

L'Atalanta et les Rangers font le travail

Autre cador de la compétition, l'Atalanta a également assuré sa qualification en s'imposant par la plus petite des marges sur la pelouse de Leverkusen (1-0), grâce à un but de Boga dans les arrêts de jeu (90eme +3). Un résultat qui suffit largement au bonheur de la Dea, qui s'était déjà imposée à l'aller (3-2). Pas de problème, non plus, pour les Rangers malgré un revers (1-2) à Belgrade contre l’Etoile Rouge. Large vainqueur à l'aller (3-0), le club écossais s'était mis à l'abri.