Si le suspense reste entier après la première manche entre Manchester United et l'AC Milan, les autres cadors du Vieux Continent ont fait le job. Toutes les têtes de série de la Ligue Europa ont posé un pied en quarts de finale ce jeudi soir. L'Ajax Amsterdam avait donné le ton en début de soirée. Tottenham, Arsenal et l'AS Rome lui ont emboîté le pas, avec métier et panache.

Tottenham a géré

Les Spurs de José Mourinho, un grand spécialiste de la compétition, qu'il a remportée en 2003 avec Porto et en 2017 avec Manchester United, ont fait parler leur supériorité contre le Dinamo Zagreb (2-0). Toujours très influent dans le jeu, Harry Kane a endossé son costume de buteur de raccroc en exploitant deux erreurs de la défense croate pour s'offrir un doublé (25eme, 70eme).

Arsenal a brillé grâce à Odegaard

Pas de problème, non plus, pour l'autre poids lourd londonien Arsenal, qui a fait sa loi à l'extérieur face à l'Olympiacos (3-1). Martin Odegaard a inscrit son premier but avec les Gunners d'une frappe splendide à mi-distance (34eme). Et si l'ancien Caennais El-Arabi, buteur maison du club grec, a égalisé en seconde période (58eme), la bande à Arteta a su trouver un second souffle pour faire le break en fin de match, par Gabriel (79eme) puis Elneny (85eme).

La Roma a déroulé

Succès convaincant également de l'AS Rome contre le Shakhtar Donetsk dans un match maîtrisé (3-0). Les Giallorossi ont inscrit trois buts, par Pellegrini (23eme), El Shaarawy (73eme) et Mancini (78eme). La club de la Ville Eternelle sera une équipe à surveiller. Enfin, Grenade s'est aussi placé dans une posture confortable en domptant Molde (2-0), grâce à des buts de Molina (26eme) et Soldado (75eme), dans une rencontre terminée en supériorité numérique pour la formation ibérique.