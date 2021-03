Ligue Europa (8emes de finale aller) : L'AC Milan réalise une bonne affaire face à Manchester United

C'est une affiche qui avait de l'allure, de nature à éveiller quelques doux souvenirs dans les carrières des Ballons d'Or Cristiano Ronaldo ou Kakà, à une époque où Manchester United et l'AC Milan marchaient en hautes altitudes. Les deux clubs se retrouvaient en huitièmes de finale aller de Ligue Europa, ce jeudi soir. Et dans cette première manche, c'est le club lombard qui a réalisé la meilleure opération en décrochant un score de parité qui fait ses affaires (1-1).

Milan n'a rien lâché

Après un premier acte ouvert et agréable, dans lequel Kessié s'était vu refuser un but (11eme), ce sont les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer qui ont débloqué la situation au retour des vestiaires. Le jeune Diallo Traoré, tout juste entré en jeu, a profité d'une inspiration de l'inévitable Bruno Fernandes pour ouvrir le score d'une tête lobée (1-0, 50eme). Milan a alors passé la vitesse supérieure. Et après plusieurs opportunités franches, les Rossoneri sont parvenus à arracher une égalisation salvatrice grâce à l'ancien Lillois Simon Kjaer, auteur d'une tête parfaite sur corner au bout des arrêts de jeu (1-1, 90eme +3). Milan se donne un peu de marge pour le retour.

L'Ajax et Villarreal frappent fort

Dans les autres résultats de ce début de soirée, l'Ajax Amsterdam a déjà posé un pas en quart après un large succès contre les Young Boys Berne (3-0). Villarreal abordera également sa seconde manche contre le Dynamo Kiev avec un large avantage, fort d'un succès 2-0 à l'extérieur contre la formation ukrainienne. Enfin, tout reste ouvert entre le Slavia Prague et les Rangers, qui se sont neutralisés (1-1).