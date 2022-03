Ligue Europa (8eme aller) : Le gros coup de Lyon à Porto

Des Lyonnais sûrs de leurs forces



Très grosse performance de la #teamOL qui s'impose au Stade du Dragon contre une équipe du FC Porto difficile à manœuvrer



RDV jeudi 17 mars (21h) au @GroupamaStadium pour le match retour !

— Olympique Lyonnais (@OL) March 9, 2022

L’OL a tremblé vers la fin



How it started: How it ended: pic.twitter.com/SmPo6JtRFb

— Olympique Lyonnais (@OL) March 9, 2022

En difficulté en championnat et éliminé de la Coupe de France, l’OL continue son bonhomme de chemin sur la scène continentale. Ce mercredi, les Gones y ont non seulement prolongé leur invincibilité, mais aussi pris une sérieuse option sur la qualification pour les quarts. Ils sont revenus avec la victoire de leur déplacement à l’Estadio Dragao de Porto (1-0).On promettait l’enfer aux hommes de Bosz dans l’enceinte lusitanienne, mais ils ont finalement très bien négocié ce rendez-vous. Ils ont été disciplinés tactiquement, tout en affichant de belles velléités offensives. Un OL qui a donc pris les choses en main, et qui logiquement en a été récompensé.Un seul but a été marqué dans cette partie. C’est Lucas Paqueta qui s’est mué en héros en trouvant la faille sur un tir du gauche après une remise à l’aveugle de Moussa Dembelé (61e). A cause du recours à la VAR, le Brésilien a dû attendre un peu avant de jubiler mais la réalisation n’en a été que plus savoureuse.Avant que Paqueta ne fasse la différence, les débats étaient relativement équilibrés. En première période, chacune des deux formations a eu la possibilité de débloquer la situation. L’OL, par l’intermédiaire de Dembélé (11e) et Toko Ekambi (22e), et Porto avec des tentatives de Vitinha (11e) et Pepê (22e). Les deux gardiens ont cependant fait le boulot sur leurs lignes respectives.A 0-1, Porto a ensuite cherché à réagir afin d’éviter la défaite. L’équipe de Sergio Conceiçao pensait pouvoir recoller à la marque dès la 63e quand l’arbitre a indiqué le point de penalty, consécutivement à une main de Paqueta dans la surface. Finalement, l’assistance vidéo a jugé le geste involontaire et l’OL a échappé à la sentence fatale.Lors des dix dernières minutes, l’OL a encore connu d’autres frissons. Une déviation de Léo Dubois a échoué sur la transversale (79e), puis les rentrants Vieira (84e) et Galeno (86e) ont placé des reprises de près. Heureusement, elles ont fini hors cadre. En tremblant mais avec beaucoup de solidarité et de maitrise, les Rhodaniens ont donc fini par parvenir à leurs fins. Le retour dans une semaine au Groupama Stadium s’annonce sous de meilleurs auspices.