Moins clinquant qu'à l'aller, Manchester United n'a eu aucune difficulté à valider son ticket pour les 8emes. Avec une équipe remodelée, le club britannique a décroché un match nul et vierge contre la Real Sociedad (0-0). L'AC Milan, de son côté, a également dû se contenter d'un score de parité contre l’Étoile Rouge de Belgrade, mais le score (1-1) suffit à son bonheur après le 2-2 du match aller à l'extérieur. Pas de problème non plus pour l'AS Rome contre Braga, grâce à un grand Dzeko (3-1).

Leicester et le PSV surpris

Dans le camp des déchus, Leicester n'ira pas plus loin. Les Foxes, accrochés par le Slavia Prague lors de leur première manche, ont été sèchement battus par la formation tchèque (0-2). Le PSV Eindhoven, de son côté, a concédé un but rédhibitoire contre l'Olympiacos et s'arrête également à ce stade.



Les résultats des matchs de 21h00 :

Club Bruges - Dynamo Kiev : 0-1 (1-1 à l'aller)

AS Rome - Braga : 3-1 (2-0 à l'aller)

AC Milan - Étoile Rouge de Belgrade : 1-1 (2-2 à l'aller)

Dinamo Zagreb - Krasnodar : 1-0 (3-2 à l'aller)

PSV Eindhoven - Olympiacos : 2-1 (2-4 à l'aller)

Manchester United - Real Sociedad : 0-0 (4-0 à l'aller)

Leicester - Slavia Prague : 0-2 (0-0 à l'aller)

Leverkusen - Young Boys Berne : 0-2 (3-4 à l'aller)