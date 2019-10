Les Verts font du surplace

Saint-Etienne a beau être dans le flou au cœur de ce début de saison plus que décevant, où les heures de son entraîneur Ghislain Printant sont plus que jamais comptées – le coach ne sera plus présent sur le banc dimanche pour le derby -, ses supporters voient loin, à l’image du superbe tifo déployé avant le coup d’envoi avec un Christophe Colomb conquérant et pointant l’horizon…

Mais ces Verts, décimés par les absences au coup d’envoi de ce premier match de la campagne européenne dans le Chaudron face à une équipe de Wolfsburg toujours invaincue cette saison, n’ont pas les moyens d’offrir l’Amérique à leur bouillant public. Leur entame de match réussie est un feu de paille. Alors qu’on a pu craindre une sortie prématurée sur blessure de Mathieu Debuchy, l’international est là pour placer un bon centre, mal repoussé par le gardien des Loups et sur lequel un Timothée Kolodziedjczak tente déjà pour la deuxième fois sa chance d’une reprise un brin heureuse à l’entrée de la surface, qui trouve le chemin des filets (1-0, 13e).

112 secondes de bonheur

Sauf que le moment d’euphorie est plus que bref – 112 secondes très exactement... - puisque deux minutes plus tard, les visiteurs reviennent à hauteur avec la tête de William, sur un centre venu de la gauche, qui égalise dans le dos de Saliba et au milieu de… trois défenseurs stéphanois (1-1, 15e). La suite ? C’est un match sans relief, où les deux équipes vont longtemps laisser la désagréable impression de se contenter de ce score de parité.

Wahbi Khazri tentera bien de secouer les siens après le repos et le Tunisien sera plus proche de provoquer un c.s.c. allemand (71e) qu’un penalty pour une faute sans doute inexistante (77e). La toute fin de match aurait pu offrir un vainqueur, mais Jessy Moulin, peu inquiété, assurait son intérim d’un arrêt peu académique sur coup franc (87e), avant qu’Arnaud Nordin, sur le gros travail d’un Denis Bouanga explosif pour son entrée en jeu, n’ait la balle de match au bout du pied dans le temps additionnel (90e+4). Un arrêt plus tard et ce nul laisse l’ASSE à la troisième place du groupe I (*).

------------------------------

(*) Saint-Etienne accuse 3 points de retard sur Wolfsbourg et La Gantoise, qui a aussi enregistré le nul à Oleksandria (1-1).