Les comptes du Barça un peu plus dans le rouge

Le FC Barcelone comptait générer un peu plus de 20 millions d’euros de revenus avec la Coupe d’Europe. C’est le quotidien madrilène « AS » qui l’affirme. Une chose est sûre : ce ne sera pas le cas. Après avoir été écartée de la Ligue des champions, l’équipe de Xavi a été éliminée de la Ligue Europa jeudi à Manchester (défaite 2-1 à Old Trafford contre MU ; au Camp Nou, les deux équipes avaient fait match nul 2-2). La situation financière de la formation catalane était déjà préoccupante et « cette élimination en Ligue Europa crée un autre fossé économique pour le club », souligne « AS ».

Une victoire en C3 = 14,4 millions d’euros

L’été dernier, le Barça avait vendu une partie de ses actifs (droits télé, licence merchandising) pour attirer des stars, afin de maintenir son standing et sa compétitivité. Le résultat d’hier assombrit considérablement le tableau. Au 30 juin 2022, la dette du club s’élevait à 608 millions d’euros. Et il avait sorti 158 millions d’euros pour s’offrir Robert Lewandowski, Pablo Torre, Jules Koundé et Raphinha.

Éjectés de la Ligue des champions, les Catalans avaient fait une croix sur une somme qui aurait pu monter à 52,7 millions d’euros en cas de victoire finale. Avec cette élimination en Ligue Europa, ce sont 14,4 millions d’euros (toujours en cas de victoire finale) qui leur passent sous le nez. On dit que le comptable aurait des sueurs froides.