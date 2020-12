Les compositions de Beer Sheva-Nice

Adrien Ursea

Yoan Cardinale gardera les buts de son club formateur, à la place de Walter Benitez. En outre, on note la présence de Morgan Schneiderlin dans l'entrejeu d'une équipe très largement remaniée et qui composera avec les absences de nombreux éléments : Dante (rupture du ligament croisé du genou), Myziane Maolida (lésion musculaire à une cuisse), Flavius Daniliuc (tendinite aux adducteurs) sont à l'infirmerie. Youcef Atal (contusion à une cuisse), Pierre Lees-Melou (entorse à une cheville) et Kasper Dolberg (lésion aux adducteurs) sont eux en phase de reprise.

Ce jeudi soir, l'OGC Nice va conclure la phase de poules de cette édition 2020-2021 de la Ligue Europa. Déjà éliminé de la compétition, le club azuréen va affronter Beer Sheva, avec comme seule ambition d'ajouter une victoire dans son parcours et éviter de terminer à la dernière place d'un groupe C dominé par le Slavia Prague et le Bayer Leverkusen, qui s'affrontent en même temps (18h55).Comme annoncé mercredi paren conférence de presse d'avant-match,: Levita - Taha, Tzedek, Twitto, Gamoun, Keltjens - Madmon, Kabha, Yosefi - Hatuel, Varenne.: Cardinale - Coly, Pelmard, Bambu, Pionnier - Thuram, Trouillet, Schneiderlin - Claude-Maurice, Ndoye, Lopes.