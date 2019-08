Les chapeaux pour le tirage au sort

Au lendemain du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, c’est au tour des participants à la Ligue Europa de devoir être fixés sur leur sort ce vendredi avec un tirage fixé à 15h.

Les barrages, disputés ce jeudi, ont rendu leur verdict et on connaît désormais la composition des chapeaux en vue du tirage. Les deux représentants tricolores, Saint-Etienne et Rennes, seront dans le chapeau 3.

La composition des chapeaux:

Chapeau 1 : FC Séville, Arsenal, Porto, AS Rome, Manchester United, Dynamo Kiev, Besiktas, Bâle, Sporting, CSKA Moscou, Wolfsbourg, Lazio.

Chapeau 2 : PSV, Krasnodar, Celtic, Copenhague, Braga, La Gantoise, Mönchengladbach, Young Boys Berne, Astana, Ludogorets, APOEL, Francfort.

Chapeau 3 : Saint-Etienne, Qarabag, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan Belgrade, Standard, Wolverhampton, Rennes, Rosenborg, Istanbul Basaksehir.

Chapeau 4 : Alkmaar, Guimaraes, Trabzonspor, Oeksandriya, Dudelange, Wolfsberger, LASK Linz, Lugano, Slova