Christopher Nkunku se comporte comme un véritable international. Retenu par le sélectionneur Didier Deschamps lors des derniers matches amicaux des Bleus les 25 et 29 mars (Côte d’Ivoire puis Afrique du Sud), le milieu offensif du RB Leipzig n’a vraiment pas volé ses premiers pas avec l’équipe de France A.



Jeudi soir, le joueur de 24 ans a encore brillé à l’occasion des quarts de finale retour de Ligue Europa. L’ancien du PSG a inscrit un doublé sur la pelouse de l’Atalanta Bergame (0-2), synonyme de qualification pour le dernier carré de la compétition.

Le Qatar forcément dans sa tête



Avec 30 buts marqués cette saison, il conforte sa troisième place des réalisateurs français, toutes compétitions confondues, des cinq championnats européens estimés les plus importants. Nkunku talonne Kylian Mbappé (PSG – 31 buts). Karim Benzema, lui, trône avec 38 réalisations sous la tunique du Real Madrid.



Et si l’on rajoute 15 passes décisives à ce séduisant bilan, Nkunku démontre un peu plus son statut de maillon fort de l’équipe de Bundesliga. Il peut prétendre à une place à la Coupe du monde au milieu d'une concurrence relevée.