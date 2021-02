Le LOSC à neuf matchs de l'exploit

A Saint-Etienne comme à Lille, Christophe Galtier a régulièrement mis un point d'honneur à jouer la Ligue Europa à fond. Cette saison, l'exploit du LOSC à Milan (0-3) a notamment été frappant en ce sens. "On ne va pas la lâcher, confirme encore le coach des Dogues en conférence de presse. La gagner, en revanche, ça paraît plus compliqué... Déjà, il y a l'Ajax, ensuite il y aura des équipes reversées de Ligue des Champions. Si on doit tout jouer, on sera peut-être amenés à réfléchir, mais oui on va tout jouer. On verra bien les circonstances, on pourrait avoir quinze matchs tous les trois jours, les coupures internationales avec les joueurs mis en quarantaine à leur retour de sélection s'ils sont sortis de l'UE... Mais il n'y a pas à choisir."

Le LOSC, régulièrement qualifié en Europe depuis vingt ans, n'a jamais fait mieux qu'un huitième de finale - sans compter les victoires en Coupe Intertoto 2002 et 2004. Il y en a eu quatre en C3 : en 2002 face à Dortmund (1-1, 0-0), en 2005 contre Auxerre (0-1, 0-0), en 2006 devant le futur vainqueur Séville (victoire 1-0 en France, défaite 2-0 en Espagne) et 2010 contre Liverpool (victoire 1-0 en France, défaite 3-0 en Angleterre) ; et un en Ligue des Champions, en 2007 face à Manchester United (deux défaites 1-0).

Atteindre enfin les quarts, voilà donc un objectif déjà alléchant. D'autant que pour l'ensemble du football français, ce stade de la compétition est très loin d'être une évidence : trois seulement ces dix dernières années, deux pour l'OL (en 2014 face à la Juventus, puis en 2017 face au Besiktas avant d'échouer en demies contre l'Ajax) et un pour l'OM, qui avait poussé jusqu'en finale en 2018 (éliminant Leipzig puis Salzbourg avant de buter sur l'Atlético).





En poussant un peu plus loin, il n'y a eu que onze demi-finales françaises en C3 - il faut en ajouter deux autres pour l'OM (deux finales en 1999 et 2004) et une pour Lens (1999), Monaco (1997), Bordeaux (finale en 1996), le PSG, Auxerre (1993), Sochaux (1981) et Bastia (finale en 1978). Dans une compétition qui, historiquement, a plutôt réussi aux clubs jouant les premiers rôles en championnat, Lille a ce qu'il faut pour renouer le fil.

