Le Celtic et le PSV en balade, Mitroglou déjà buteur

Le Celtic et le PSV Eindhoven ont facilement franchi le tour de barrage de la Ligue Europa. Victorieux 2-0 à l'aller, les champions d'Ecosse l'ont emporté largement sur le terrain de l'AIK Solna (1-4) ce jeudi soir, avec notamment un but de l'ancien Toulousain Christopher Jullien.

Pas de souci non plus pour le PSV, trop fort pour l'Apollon Limassol (3-0, 4-0). Kostas Mitroglou a inscrit le deuxième but de la formation néerlandaise, deux minutes après son entrée en jeu (76e).

And then this man. @kmitroglou needed just 148 seconds for his first goal! ✨#APOPSV #UEL pic.twitter.com/KnvP8HlhSE