Le Barça assomme Naples / Ligue Europa (barrage retour)

Cette série commence à vouloir dire quelque chose. Depuis l’élimination en Coupe du Roi le 20 janvier à Bilbao (3-2, après prolongation), le FC Barcelone ne perd plus. Jeudi soir à Naples, la formation entraînée par Xavi a enchaîné un sixième match sans défaite (quatre victoires et deux nuls).

Même si les Italiens de Lorenzo Insigne, buteur sur penalty (1-2, 23e), ne se trouvent pas actuellement dans leur meilleure forme, le succès catalan nourrit les plus grands espoirs chez ses supporters pour la fin de saison.

L’emporter 4-2 au stade Diego Maradona en barrage retour de la Ligue Europa (1-1 à Barcelone) ne doit pas être pris à la légère. Quatre buteurs différents - Alba (8e), F. De Jong (13e), Piqué (45e) et Aubameyang (59e) - en dit aussi sur un collectif en phase d’amélioration.

Et quatre qui font huit

Le Barça n’a cédé une deuxième fois qu’en fin de rencontre, sur une erreur assez grossière parfaitement exploitée par Politano (2-4, 87e). Xavi a peut-être trouvé un schéma directeur dans son jeu, un peu plus de trois mois après son intronisation sur le banc.

Et les nouvelles recrues barcelonaises arrivées cet hiver (Ferran Torres, Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang) n’ont pas tardé non plus à se montrer efficaces.

Il y a quatre jours en Championnat d’Espagne, le Barça s’imposait aussi à l’extérieur, à Valence, 4-1 avec un triplé d’Aubameyang. Tout n’est pas dû au hasard.