Lazio Rome - Sarri : "Marseille est une belle équipe"

La Ligue 1 supérieure à la Serie A ?

Ce résultat pourrait être décisif pour la qualification, mais jusqu'à présent, nous avons montré que nous ne pouvions pas gérer les deux compétitions. Après les trois matchs de Ligue Europa, nous n'avons récolté qu'un seul point en Serie A

Après le match nul au Stadio Olimpico (0-0), l'Olympique de Marseille et la Lazio Rome vont se retrouver, jeudi soir sur la pelouse de l'Orange Vélodrome à l'occasion de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa (21 heures)., à en croire la conférence de presse tenue par Maurizio Sarri."Je m'attends à un match difficile, Marseille est une belle équipe. Ils défendent avec un système et attaquent avec un autre.", a noté Sarri. Le technicien transalpin, arrivé cet été du côté du club de la capitale italienne, a exprimé son jugement sur la Ligue 1 en général, allant jusqu'à la juger comme possiblement supérieure à la Serie A : "On ne s'attend pas à un match facile.Pour cette rencontre,, qui demeure incertain, même si il a effectué le déplacement à Marseille. "Il a eu un virus intestinal et un problème aux ligaments du genou. On saura demain s'il jouera ou pas", a glissé Sarri à propos de son meilleur buteur (9 buts en 10 matchs de Serie A cette saison, muet en Ligue Europa).