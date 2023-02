Juventus - Nantes : Antoine Kombouaré savoure le résultat et se méfie du retour

Jeudi soir, le FC Nantes était confronté à la Juventus de Turin sur la pelouse des Italiens. Pour ce barrage aller de Ligue Europa, les Canaris ont livré une performance à la hauteur de l'enjeu et ont rendu fier leur entraîneur, Antoine Kombouaré. Après l'ouverture du score par Dusan Vlahovic côté Juventus dès la 13 ème minute de jeu, le FC Nantes a su rester solide et a fini par égaliser à la 60ème grâce à une réalisation de Ludovic Blas. Ce faisant, les Nantais restent les seuls français encore en lice et restent ambitieux. À l'issue du match, Antoine Kombouaré n'a pas caché sa joie même s'il reste prudent en vue du match retour à domicile.

"Un grand bravo à mes joueurs qui ont été héroïques, solides, a lâché le coach nantais en conférence de presse. On savait qu'on allait souffrir mais on a fait front, on a fait bloc. Même s'il nous a manqué de la justesse en première période, on a lâché davantage les chevaux en seconde. Il y a beaucoup de fierté. On savait que si on voulait espérer un exploit, il faut faire deux grands matchs. Le plus dur, ce sera de finir le travail, je m'attends à une Juve remontée, ils sont vexés. On s'attend à souffrir comme ce soir", a déclaré Kombouaré en conférence presse.