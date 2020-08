Qui défiera le spécialiste de l'épreuve en finale de la Ligue Europa ? Le FC Séville a battu Manchester United en demi-finales et attend de pied ferme son futur adversaire entre l'Inter Milan et le Shakhtar Donetsk. Le club lombard rêve d'une première finale européenne dix ans après. Et pour réaliser ce rêve, l'entraîneur lombard Antonio Conte a sorti l'artillerie lourde. On retrouve le trio composé de Ashley Young, Lautaro Martinez et Romelu Lukaku en attaque pour tenter de faire parler la poudre. Diego Godin fera parler son immense expérience en défense centrale, tandis que Samir Handanovic est fidèle au poste dans les cages. Pour le Shakhtar aussi, c'est du classique. Attention notamment à Taison, qui tentera de sonner l'arrière-garde des Nerazzuri !

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

SHAKHTAR (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviienko; Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Moraes.