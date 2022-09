Indice UEFA : La France reprend de l'avance sur les Pays-Bas et le Portugal

La France n'a pas raté son entame dans les compétitions européennes. Les débuts des formations tricolores ont été presque parfaits lors de la première journée des phases de groupes en Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence avec les succès du PSG (face à la Juventus), de Nantes (contre l'Olympiakos), de Rennes (face à Larnaca) et de Monaco (face à l’Étoile de Belgrade). Dans le chaos, Nice s'est contenté d'un score de parité face à Cologne tandis que l'OM, pour son retour en Ligue des Champions après 2 ans d'absence, a été défait par Tottenham.

Une 5ème place à conserver

Ainsi, avec ces résultats, la 5ème place de la France à l'indice UEFA (51,664 points) a été confortée devant les menaces représentées par les Hollandais (6èmes avec 50,100 points) qui ne comptent que l'Ajax Amsterdam en C1 et les Portugais (7èmes avec 48,049 points). La France bénéficie certes d'un nombre de représentants plus importants (6) que les deux autres pays cités (4) mais elle a tout intérêt à conserver cette 5ème place actuelle à l'indice UEFA. En effet, elle octroiera jusqu'à quatre clubs dans la nouvelle formule de la Ligue des Champions, à l'été 2024. Le sixième en aura trois au maximum et le septième deux.