Hugo Lloris : « C’est juste une honte »

Tottenham au fond du trou ! En Premier League, la formation de José Mourinho n'est pas en grande forme à l'image de son classement décevant. Positionnée à la 8e place, l'équipe londonienne s'éloigne de plus en plus des strapontins européens suite à sa défaite contre Arsenal (1-2), le week-end dernier. Ainsi pour sauver leur saison, Tottenham et Hugo Lloris se sont alors tournés vers la Ligue Europa. Mais cela s'est soldé par une catastrophe.

Victorieux aller contre le Dinamo Zagreb (2-0), les Spurs était en ballotage très favorable pour une qualification pour les quarts de finale de Ligue Europe. Cependant, les Anglais ont été complètement calamiteux au retour. En Croatie, Tottenham se fait éliminer contre le Dinamo (0-3) à l'issue de la prolongation avec notamment un triplé de l'incroyable Mislav Orsic. Pour le gardien Hugo Lloris cette élimination est un désastre.

En colère, Hugo Lloris étale sa déception

Au micro de la chaîne BT Sports, l'international français a exprimé sa honte vis-à-vis de cette humiliation. Hugo Lloris a très mal vécu cette rencontre alors que ses coéquipiers avaient gagné au match aller. « Je pense qu’on est plus que déçus. C’est juste une honte. J’espère que tout le monde dans le vestiaire se sent responsable de cette situation parce que c’est une honte. Qu’est-ce que je peux dire de plus ? », a-t-il déclaré furieusement.