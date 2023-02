Grosse désillusion pour Rennes, éliminé par le Shakhtar lors des tirs au but

Quel énorme combat ce jeudi soir entre le Stade Rennais et le Shakhtar Donetsk. Pour ce barrage retour de la Ligue Europa, les hommes de Bruno Genesio étaient dans l'obligation de l'emporter par plus de deux buts d'écart au minimum afin de se qualifier directement pour les 8es de finale. Mais finalement, les Rennais ont été poussés jusqu'à la séance fatidique des tirs au but après un match renversant et ils ont été éliminés cruellement avec une défaite 5 à 4 lors de cette folle séance. Rien ne laissait présager les tirs au but après la première période insipide de Rennes, qui est rentré aux vestiaires sur le score de 0 à 0. Un but pour les Ukrainiens a été refusé à Traoré après une main de Bondarenko. Rennes devait absolument montrer un autre visage en seconde période et finalement, Karl Toko Ekambi a ouvert le score à la 52e minute, permettant aux Bretons de revenir à hauteur au cumul des deux matchs.

Rennes quitte la C3 avec une énorme déception

Et alors que Rennes était regonflé à bloc, il fallait un deuxième but pour une qualification directe. Sauf que les Ukrainiens ont résisté jusqu'au terme du temps additionnel. Et une prolongation a donc été au rendez-vous. Prolongation où on a bien cru que Rennes allait pouvoir se qualifier sans en passer par les tirs au but. Car Bruno Genesio avait décidé de faire rentrer ses jeunes éléments, dont Désiré Doué, malade, et Ibrahim Salah. Arrivé au mercato d'hiver, ce dernier a marqué le deuxième but suite à un superbe raid de Jérémy Doky. On pensait alors Rennes enfin serein pour la qualification mais finalement, Belocian a inscrit un but contre son camp à la ... 119e minute, ce qui a donc envoyé les deux équipes aux tirs au but.

À ce petit jeu là, ce sont les Ukrainiens qui l'ont emporté avec un succès 5 tirs au but à 4 au terme d'une folle séance de tirs au but. Tandis que le Shakhtar était devant 3 à 1, deux ratés des Ukrainiens ont relancé Rennes. Sauf que Lesley Ugochukwu a raté le 7e tir au but et c'est Donetsk qui s'est qualifié pour les 8es de finale. Une soirée terrible pour les clubs français, tous éliminés en Ligue Europa avec Rennes, Monaco et Nantes qui ne seront pas au rendez-vous des 8es de finale.