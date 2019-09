Greenwood sauve Man Utd

Alors qu'Ole Gunnar Solskjaer avait aligné une formation très rajeunie, Manchester United a dû attendre la 73e minute et le but de Mason Greenwood pour faire la différence contre Astana (1-0), jeudi soir, lors de la 1ère journée de Ligue Europa. A 17 ans, l'attaquant anglais, qui n'avait jamais marqué chez les professionnels, est devenu le plus jeune buteur des Red Devils lors d'un match européen.

Dans les autres rencontres de la soirée, l'AS Rome a déroulé face à Istanbul Basaksehir (4-0), tandis que Besiktas, avec une grosse boulette de Loris Karius, a sombré sur la pelouse du Slovan Bratislava (4-2). Wolverhampton s'est incliné à domicile contre Braga (0-1), tandis que l'Espanyol a été tenu en échec par Ferencvaros (1-1). Mais la grosse surprise de la soirée est venue de Mönchengladbach, où le Borussia de Marcus Thuram et Alassane Pléa a été corrigé par les Autrichiens de Wolfsberger (0-4).

Enfin, à noter le triplé de l'ancien Nantais Claudiu Keseru avec Ludogorets contre le CSKA Moscou (5-1).