Giroud: "C'était un match spécial"

Vainqueur de la Ligue Europa avec Chelsea et buteur en finale contre Arsenal (4-1), mercredi soir à Bakou, Olivier Giroud termine meilleur réalisateur de la compétition avec 11 buts. Une satisfaction pour l’attaquant français des Blues. "Je dépends toujours de mes partenaires mais c’est vrai que sur le plan comptable, ça fait 11 buts et 4 passes décisives. Je suis content, j’ai eu beaucoup de temps de jeu en Ligue Europa cette année, j’ai essayé de donner le maximum pour l’équipe et ç’a bien marché", a-t-il réagi après la rencontre sur RMC Sport.

"C’était un match spécial pour moi, a ajouté l’ancien Gunner. Je suis fier d’avoir pu gagner cette Ligue Europa avec Chelsea. Je pense qu’on méritait de gagner quelque chose cette saison. J’ai passé cinq saisons et demie fantastiques à Arsenal, j’y ai rencontré des gens formidables, j’y ai laissé des amis. Donc c’était particulier pour moi. Ce n’est jamais facile de jouer contre son ancien club, surtout quand on a vécu une aventure humaine formidable. Au-delà du foot, c’est important de retenir ce genre de choses et pour moi ça compte beaucoup."