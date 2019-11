Francfort dos au mur

Jeudi soir, l’Emirates Stadium va accueillir, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa, un duel entre deux équipes en difficulté. Arsenal occupe bien la tête du groupe F de la deuxième compétition européenne, mais les Londoniens, huitièmes de Premier League à huit points du Top 4, restent sur six matches sans victoire toutes compétitions confondues. Demi-finaliste de la Ligue Europa la saison dernière, l’Eintracht Francfort, sur une série de trois défaites de rang, n’est lui pas assuré de voir le prochain tour, et occupe la dixième place de Bundesliga, à cinq longueurs du quatrième.



Avant ces trois revers consécutifs, dont un à Liège, les hommes d’Adi Hütter, éminemment moins menacé que son homologue Unai Emery, avaient pourtant corrigé le Bayern Munich (5-1), ce qui avait entraîné le départ de Niko Kovac, l’ancien entraîneur francfortois. "C’est un jour spécial, et une victoire pas comme les autres. Mais on ne doit pas s’enflammer, la saison est encore longue et beaucoup de choses peuvent encore se passer", avait ensuite réagi le technicien autrichien, un peu devin.



Car depuis, l’Eintracht a perdu son capitaine, David Abraham, jusqu’à la fin de l’année. Pas en raison d’une blessure, mais parce que le défenseur argentin est venu volontairement bousculer l’entraîneur de Fribourg le 10 novembre dernier lors du match entre les deux équipes. Un geste fou qui lui a valu une lourde amende de la part de la ligue allemande (25 000 euros), et également de son club (35 000 euros), ainsi qu’une suspension de 7 semaines. Qui ne s’applique pas sur la scène européenne.

Paciencia métamorphosé

Les Aigles pourraient donc compter sur celui qui avait marqué, à l’aller face au Standard, un de leur quatre buts dans cette phase de groupes. Où aucun membre du nouveau trio d’attaque n’a encore réussi à trouver le chemin des filets. Alors que Sébastien Haller (West Ham), Luka Jovic (Real Madrid) et Ante Rebic (Milan) se sont tous envolés vers d’autres cieux, Gonçalo Paciencia, déjà présent, est désormais épaulé par son compatriote portugais André Silva ainsi que par Bas Dost. Même si Hütter rechigne à aligner ensemble les trois hommes, respectivement auteurs de 6, 3 et 3 buts en championnat.Celui qui vient de marquer son premier but avec la Seleçao das Quinas, contre la Lituanie, sera d’ailleurs l’un des principaux atouts des siens jeudi soir à Londres, où Dost (blessure musculaire) manquera à l’appel. Un Pacienca aujourd’hui métamorphosé. "La saison dernière, avec trois supers attaquants et il était le quatrième. Il était très discret, et pouvait disparaître. Mais ce n’est plus le cas, car il joue avec beaucoup de confiance", relève son coéquipier Makoto Hasebe pour le Frankfurter Rundschau.