Fenerbahçe: Valbuena titulaire contre le Zénith

Alors que le Fenerbahçe reçoit le Zénith Saint-Pétersbourg en seizièmes de finale aller de la Ligue Europa ce mardi soir (18h55), Ersun Yanal a décidé de titulaire le milieu tricolore Mathieu Valbuena sur le front offensif. A l'inverse d'André Ayew, autre ancien Marseillais laissé sur le banc, Valbuena démarre avec Islam Slimani et Victor Moses dans le onze turc.

Côté russe, si Leandro Paredes est parti à Paris cet hiver, Serguei Semak peut compter sur son trio d'attaquant Sebastian Driussi - Artem Dzyuba - Robert Mak.

How Fenerbahçe & Zenit line up this evening...#UEL pic.twitter.com/RQkum5NIIc