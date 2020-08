FC Séville - Inter Milan : les compos officielles

Alléchante et indécise, l'affiche entre le FC Séville et l'Inter Milan mettra aux prises deux attaques en forme depuis le restart. Dans les rangs du FC Séville, l'ancien Marseillais Lucas Ocampos sera à surveiller de très près. Il est bien titulaire aux côtés du colosse De Jong et de Suso. D'autres ex-pensionnaires de Ligue 1 sont présents au coup d'envoi, comme les deux défenseurs centraux Jules Koundé (ex-Bordeaux) et Diego Carlos (ex-Nantes).

Compo FC Séville : Bounou - Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon - Jordan, Fernando, Banega - Suso, de Jong, Ocampos.

L'Inter Milan, de son côté, se présentera avec son habituel système en 3-5-2 - signature d'Antonio Conte. Le tandem d'attaque Lukaku-Lautaro Martinez, très prolifique, est identifié comme une force de la formation lombarde. D'Ambrosio et Young occuperont les flancs en pistons, entourant un milieu composé de Barella, Brozovic et Gagliardini. Le trio Godin-De Vrij-Bastoni compose la défense à trois.

Compo Inter Milan : Handanovic - Godin, de Vrij, Bastoni - D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young - Lukaku, Lautaro Martinez.