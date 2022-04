FC Barcelone : Xavi se méfie de l'Eintracht Francfort

Les gens prennent pour acquis que nous serons en demi-finale, et c'est loin d'être le cas", a-t-il affirmé.

Le FC Barcelone sur la voie royale pour les demi-finales de la Ligue Europa ? Opposée à l'Eintracht Francfort, jeudi en quart de finale aller de la compétition, la formation entraînée par Xavi, actuelle seconde de Liga, semble évoluer sur sa propre planète ces dernières semaines. Le Barça surfe en effet sur une série de 14 matchs consécutifs sans défaite en Liga, personne ne dispose d'un tel bilan en Europe sur le plan national. En conférence de presse, Xavi a évoqué l'opposition contre le club allemand, nuançant à sa manière l'optimisme présent pour la suite de la saison de son équipe. "Porté sur l'étude de son futur rival, il a détaillé certaines qualités chez la formation 9ème de Bundesliga, particulièrement à l'aise au moment de se déployer vers l'avant. "Après avoir éliminé Naples (1-1 ; 2-4) et Galatasaray (0-0 ; 1-2) dans la compétition, le Barça est également mobilisé sur le volet des prolongations des contrats, comme celui d'Ousmane Dembélé, qui arrivera à son terme le 30 juin prochain. Convoqué dans le groupe et auteur de belles prestations ces derniers temps, le champion du monde 2018 a de nouveau été encensé par son coach. "", s'est avancé l'ancien milieu de terrain du club catalan.