FC Barcelone - Xavi : "Ne pas se qualifier serait une déception"

Ce sera une bataille pour le ballon, une guerre footballistique, et c'est là qu'il faut aller", a jugé l'entraîneur du Barça, avouant que "n e pas se qualifier serait une déception, car nous avons beaucoup d'espoirs pour cette compétition" (Mundo Deportivo).



🗣 Xavi: "Ce sera un match difficile, face à une équipe physique. Je pense qu'ils viendront nous presser haut. C'est un bon test pour voir si le Barça peut tenir tête à un grand d'Europe" #NapoliBarça pic.twitter.com/bplNoNidDW

"Dembélé a été un grand professionnel"

ce n'est pas la Ligue des Champions mais c'est une compétition européenne, avec des rivaux prestigieux. Nous voulons montrer que nous pouvons être compétitifs et nous n'avons d'autre choix que d'essayer de l'être", Xavi a également évoqué le cas d'Ousmane Dembélé, qui est une option importante dans son effectif, malgré le flou autour de son futur et le contrant de l'international tricolore qui s’achèvera en juin prochain. "Je le vois heureux et il a été un grand professionnel. Je n'ai pas eu un seul problème avec lui. J'ai entendu parler de tout. Il prend soin de lui, il s'entraîne bien et il est positif avec le groupe. C'est pourquoi nous avons décidé qu'il joue avec l'équipe", a valorisé le coach, avant de continuer dans la même lignée : "S'il avait été un mauvais professionnel, ce serait autre chose. Voyons ce qui se passe d'ici la fin de la saison. C'est un footballeur que j'aime."

Le FC Barcelone sera-t-il présent lors des 8èmes de finales de la Ligue Europa ? Invaincue depuis 5 matchs toutes compétitions confondues, la formation de Xavi affrontera Naples, jeudi soir au stade Diego Armando Maradona pour le compte d'un 16ème de finale retour qui s'annonce explosif après le nul au Camp Nou lors de l'aller (1-1). Le technicien catalan s'est montré conscient de l'ampleur de la mission pour ses joueurs, face à l'actuel troisième de Serie A. "Considérant que "