Les Blaugrana ont été éliminés de la Ligue des champions après avoir échoué à battre l'Inter au cours de leurs deux matches de la phase de groupe. Ils doivent maintenant affronter un club doté d'une grosse force de frappe en Ligue Europa. Les deux premiers noms sortis du tirage au sort étant ceux de Barcelone et de Manchester United, Xavi estime que la tâche ne pouvait pas être plus difficile.

Le pire adversaire pour le Barça

"Le tirage au sort nous a donné le match le plus difficile, encore une fois. Manchester United est un grand rival, le pire que nous puissions rencontrer. Nous devrons être très compétitifs, ils se sont beaucoup améliorés depuis l'arrivée de Ten Hag, ils sont cinquièmes au classement." Barcelone a affronté United en 2019, battant les Red Devils 4-0 sur l'ensemble des deux matchs en quart de finale de la Ligue des Champions.



On a également demandé à Xavi si le FC Barcelone était obligé de remporter la Ligue Europa. "Vous aimez vraiment ces termes, dans la presse. Échec, obligation. C'est un défi, le club n'a jamais gagné la Ligue Europa et nous allons y aller."