FC Barcelone : La liste pour la Ligue Europa avec Dembélé et Aubameyang, sans Alves

Alves sacrifié en raison du règlement de l'UEFA

Pour le FC Barcelone, la situation sportive s'est améliorée. Cinquième de Liga, le club catalan peut raisonnablement envisager de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, objectif prioritaire des dirigeants. Alors qu'un choc attend la formation de Xavi, ce dimanche au Camp Nou contre l'Atlético de Madrid (16h15), le Barça a dévoilé sa liste pour la Ligue Europa ce mercredi soir, avant la confrontation prévue face à Naples en seizièmes de finales de la compétition (17 et 24 févriers).Déjà enregistré sur la liste pour la Ligue des Champions lors de la première partie de saison, Dembélé est pour le moment écarté des matchs et participe aux séances d'entraînement avec ses coéquipiers. Hormis le cas du champion du monde 2018, la confirmation a été levée sur l'absence de Daniel Alves.. Le club catalan a opté pour inscrire les noms de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, laissant donc Alves sur le carreau.Éliminé de la phase de poules de la Ligue des Champions en terminant à la troisième place de son groupe, le Barça jonglera entre la Liga et la Ligue Europa, car il a été également éliminé de la Coupe du Roi par l'Athletic Bilbao, en huitièmes de finales (3-2 après la prolongation). Consécutivement à une défaite face au Bayern Munich (3-0), Xavi avait exprimé certaines de ses pensées sur la Ligue Europa.Son vrai visage n'est pas celui d'aujourd'hui (face au Bayern, ndlr). La Ligue Europa, je l'ai jouée, ce n'est pas la reine des compétitions européennes, mais il faut la jouer", avait-il commenté. Place donc aux actes avec une confrontation qui s'annonce brûlante face au deuxième de Serie A.