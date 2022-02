Alors qu’il a été recruté il y a quelques semaines pour apporter son expérience, Daniel Alves n’a pas été inclus dans le groupe des joueurs barcelonais appelés à jouer la Ligue Europa à partir de ce mois de février. Le Brésilien a été curieusement laissé à l’écart, tandis qu’un joueur comme Ousmane Dembélé, pourtant banni par la direction, a été retenu. L’ancien du PSG a très peu goûté à cette éviction.

Daniel Alves ne se rebellera pas contre Xavi

Selon le quotidien Sport, Daniel Alves n’a pas manqué d’afficher son mécontentement en interne. Il est furieux et aussi peiné, si l’on en croit une information du quotidien Sport. Mais, en même temps, il accepte la décision prise par son entraineur, Xavi. Il est hors de question de miner l’ambiance au sein de l’équipe à cause de ses états d’âme personnels. Il se mettra donc au service du collectif en dépit de cette décision favorable. Et il espère bien sûr pouvoir disputer un maximum de matches en Liga.