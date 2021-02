Everton, une promesse en l'air ?

Meilleur buteur de la Copa América 2019 remportée par le Brésil à domicile, Everton a donc choisi le Benfica afin d'effectuer le grand saut en Europe, pour un transfert à 20 millions d'euros. Une traversée de l'Atlantique tardive, puisque l'attaquant de poche (1,74 m) n'a quitté son Grêmio qu'à 24 ans - après avoir notamment remporté la Copa Libertadores en 2017, puis atteint la finale du Mondial des clubs. Titulaire indiscutable dès son arrivée, au contraire de la sélection où il doit désormais se contenter d'entrées en jeu, son statut n'a pas vraiment varié depuis, en dépit de chiffres douteux : seulement trois buts en championnat.



Après une première réalisation dès sa première sortie (1-5 à Famalicao), Everton a ensuite traversé une période de dix matchs sans faire trembler les filets, toutes compétitions confondues. Rebelote depuis le 20 décembre : l'avant-centre affiche à nouveau une série de dix rencontres sans le moindre but. La saison chancelante du Benfica, quatrième à treize points du Sporting, ne lui est évidemment pas imputée en intégralité. Mais en partie, oui, sans aucun doute. Le déferlement de haine des fans des Aigles sur les réseaux sociaux a contraint Everton à fermer ses comptes. 🎥 Vê o golo de Everton de outra perspetiva!#GVFCSLB #DeTodosUm pic.twitter.com/aZaEStwkNy

— SL Benfica (@SLBenfica) December 21, 2020



Le coach historique Jorge Jesus, revenu cette saison après avoir déjà dirigé le club six ans (de 2009 à 2015) avant de passer trois années chez l'ennemi du Sporting, évoque le manque d'entraînement lié au Covid pour justifier la mauvaise passe d'Everton, qui a contracté le coronavirus fin janvier et a été absent une semaine (trois matchs). Pas de quoi apaiser la colère ambiante pour un joueur dont la clause libératoire a été fixée à 150 millions d'euros - et sur laquelle le Grêmio récupèrera 20% de la somme en cas de transfert. Si Jorge Jesus fait le dos rond en symbiose avec son attaquant, c'est aussi parce que c'est en grande partie son choix, lui qui a profité de son passage au Flamengo la saison dernière pour tisser quelques liens utiles.