Europa League : Massimiliano Allegri nerveux après le nul contre Nantes

Jeudi soir, le FC Nantes a réussi l'exploit de faire un match nul 1-1 sur la pelouse du Juventus Stadium et de s'offrir le droit de rêver avant le match retour au Stade de la Beaujoire jeudi prochain. Les Juventini avaient pourtant ouvert le score grâce à un but de Dusan Vlahovic sur une belle passe décisive et action collective orchestrée par Federico Chiesa. En seconde période, les Nantais ont réussi à égaliser sur une magnifique contre attaque conclue d'une frappe surpuissante de Ludovic Blas.

Après la rencontre, Massimiliano Allegri est passé en conférence de presse et était particulièrement tendu lorsqu'un journaliste lui a posé une question à propos d'une potentielle volonté de ne s'imposer que sur le score de 1-0 : "Il n’y a qu’une chose qui compte dans le football, gagner. Est-ce que mes équipes veulent gagner 1-0 ? Ne me fâchez pas. Regardez combien de buts marquent mes équipes ! Vous ne parlez de rien, les chiffres parlent pour moi. Mes équipes ont toujours marqué 70-80 buts. Je parle de chiffres".