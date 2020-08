Étincelant face au Shakhtar, Romelu Lukaku rend hommage au collectif

À l'image de Romelu Lukaku ou encore de Lautaro Martinez, les individualités interistes ont brillé face au Shakhtar Donetsk lundi soir, en demi-finales de l'Europa League. Mais c'est surtout le système mis en place par Antonio Conte qui a permis aux Lombards de surclasser leur adversaire et le buteur belge en est bien conscient : "On a bien défendu. Le bloc défensif a vraiment fait un excellent job. On a marqué sur le peu d’occasions qu’on a eues. On savait qu’on aurait beaucoup d’espace sur le côté droit. On a su en profiter. Ça montre qu’on est assez efficaces devant le but. Avec ce fond de jeu, on peut passer partout", a louangé l'ancien joueur de Chelsea au micro de RMC Sport. Le buteur belge a inscrit 33 buts cette saison avec l'Inter, et a marqué lors de dix matches de rang en Europa League. Quand la forme individuelle rejoint la forme collective... L'Inter va désormais défier le FC Séville en finale avec un Lukaku en pleine confiance.