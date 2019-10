Du jamais vu depuis 30 ans pour MU !

Manchester United continue de tutoyer le néant, à l'image de sa nouvelle sortie anonyme en Ligue Europa ce jeudi, sur le terrain de l'AZ Alkmaar (0-0).

Une rencontre au cours de laquelle l'équipe, même très remaniée, d'Ole-Gunnar Solskjaer a trouvé le moyen de ne pas cadrer le moindre tir ! Une première historique pour les Red Devils en 25 matches joués dans la compétition.

Ce score de parité face au 3e du classement de l'Eredivisie est aussi le 10e match sans victoire des Mancuniens, toutes compétitions confondues (4 nuls, 6 défaites). C'est du jamais vu depuis 30 ans ; il faut remonter à 1989 quand MU avait enchaîné à l'époque 11 matches sans parvenir à s'imposer.

10 - Manchester United have failed to win any of their last 10 away matches across all competitions (D4 L6) – they last went on a longer winless run on the road between February and September 1989 (run of 11). Worrying. pic.twitter.com/doznd0WEp9