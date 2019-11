Douze minutes d'interruption après un K.O. effrayant à Wolverhampton

Grosse frayeur, jeudi soir, lors de la rencontre de Ligue Europa entre Wolverhampton et le Slovan Bratislava. Lors d'une tentative de ciseau retourné, Raul Jimenez, l'attaquant du club anglais, a violemment frappé au visage un défenseur adverse, Kenan Bajric. Le Slovène a immédiatement été mis K.O., et s'est écroulé au sol, inanimé. Plusieurs joueurs, paniqués, se sont précipités auprès de lui. L'intervention des soigneurs aura duré près de 12 minutes avant que Bajric ne soit évacué par les soigneurs, avec une minerve autour du cou. Après le match, son entraîneur a confié que le joueur était conscient, ce qui est déjà une bonne nouvelle.

Kenan Bajric's injury is "quite serious" says Slovan Bratislava coach Jan Kozak after the defender suffered concussion following a kick to the head by Wolves striker Raul Jimenez in Thursday's Europa League tie #EuropaLeague pic.twitter.com/OAUg2sz22h