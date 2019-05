David Luiz révèle pourquoi Sarri a (vraiment) jeté sa casquette

David Luiz, tout à son bonheur de la victoire en Ligue Europa contre Arsenal (4-1), a dédramatisé l'incident de l'entraînement de mardi avec Gonzalo Higuain. Mieux, il explique pourquoi Maurizio Sarri est parti en colère et en jetant sa casquette (sur RMC Sport): "Vous mélangez tout, ça c'est parce qu'il était fâché qu'il y ait toutes les télévisions dans le stade qui regardaient nos coups francs ! Il ne s'est rien passé, après on a fait un câlin avec Gonzalo Higuain, et ça personne n'a la vidéo. C'est quelqu'un de bien, c'est un ami."