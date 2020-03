Coronavirus : Getafe décide de ne pas se rendre à Milan / Ligue Europa

Alors que le football italien est complètement paralysé par le coronavirus, des exceptions sont faites dans les compétitions européennes. Jean-Michel Aulas a ainsi confirmé que l’Olympique Lyonnais disputerait son huitième de finale retour de Ligue des Champions à Turin, et à huis clos. Et pour l’heure, le 8eme de finale aller de Ligue Europa entre l’Inter Milan et Getafe est maintenu par l’UEFA, également sans supporters. Ce qui n’est pas du tout du goût du président du club espagnol Angel Torres, qui a annoncé mardi que son équipe ne se rendrait pas en Italie.



📹"Salvo que esto cambie el Getafe mañana No va a viajar a Italia" Las palabras de Ángel Torres, presidente del @GetafeCF pic.twitter.com/y8ucw9kfTM

— El Transistor (@ElTransistorOC) March 10, 2020

Une sanction pour Getafe ?

« Nous avons demandé à l'UEFA de chercher une alternative à Milan. Nous ne voulons pas pénétrer dans un foyer du coronavirus, nous n'y sommes pas obligés, a-t-il déclaré sur Onda Cero. Si nous devons perdre le match, nous le perdrons. En aucun cas, nous ne mettrons notre santé en danger ». Des propos on ne peut plus clairs. Mais si l’UEFA ne change pas ses plans et que le club madrilène ne se présente pas à San Siro, une sanction pourrait être infligée à ce dernier. Le Covid-19 n'a pas fini de faire parler.