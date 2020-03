Coronavirus - Europa League : Séville-Roma et Inter Milan-Getafe reportés !

L'impact de l'épidémie de coronavirus sur l'organisation des matches de football prend chaque jour une autre ampleur. Après l'arrêt net de la Serie A et la tenue de matches à huis clos en Ligue 1 et en Ligue des champions, deux matches d'Europa League ont été reportés à leur tour : Séville-AS Roma et Inter Milan-Getafe.

Le début d'une longue série de reports ?

"En raison des restrictions de voyage entre l'Espagne et l'Italie imposées hier par les autorités espagnoles, les prochains matches des huitièmes de finale de l'UEFA Europa League n'auront pas lieu comme prévu demain, 12 mars 2020 : Séville FC (Espagne) - AS Roma (Italie) et FC Internazionale (Italie) - Getafe CF (Espagne). D'autres décisions concernant les deux matches seront communiquées en temps utile", a expliqué l'instance dans un communiqué officiel.