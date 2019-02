Chelsea: Trois absents contre Malmö

Jeudi soir, Chelsea accueille Malmö en 16e de finale retour de la Ligue Europa après avoir triomphé (1-2) à l'aller en Suède. Pour l'occasion, Maurizio Sarri ne devrait pas hésiter à faire tourner au maximum son effectif, d'autant plus que les Blues disputeront trois jours plus tard la finale de la League Cup face à Manchester City.

Le technicien transalpin a par ailleurs d'ores et déjà annoncé les forfaits de Pedro, qui souffre de maux d'estomac, Davide Zappacosta, fiévreux, et du gardien de but Kepa Arrizabalaga, touché aux ischio-jambiers.